La casetta dell'acqua che sarà sorvegliata dalle telecamere

La casetta dell'acqua a Barlassina tornerà presto a funzionare. E sarà videosorvegliata, così da evitare eventuali atti vandalici che come quello di alcuni mesi fa aveva messo fuori servizio il distributore di BrianzAcque. Ad annunciarlo, con un post sulla sua pagina Facebook, è il sindaco Piermario Galli. Il primo cittadino ha risposto così a un post pubblicato sul gruppo Facebook 'Succede a Barlassina (ditelo al Trenta)' dove si ipotizzava che i ritardi alla sistemazione della casetta dell'acqua, che si trova proprio nel centro storico del paese, fossero dovuti ai continui atti di vandalismo che già in passato si erano verificati.

Piermario Galli però rassicura i suoi concittadini: la casetta dell'acqua verrà sistemata e videosorvegliata. "Rassicuro i tanti cittadini che usufruiscono di questo servizio che a breve, appena arriva il materiale per la sostituzione di alcune pareti della struttura (come tante materie prime in questo periodo non era immediatamente disponibile), riprenderà il normale funzionamento - scrive Galli sui social -. Ringrazio BrianzaAcque per la consueta disponibilità, BrianzaAcque che ha semplicemente chiesto in vista della rimessa in funzione un potenziamento della sorveglianza, cosa che abbiamo fatto proprio in questi giorni installando un'ulteriore telecamera che possa riprendere anche il lato fino ad ora rimasto scoperto".

La casetta dell'acqua era stata vandalizzata a novembre 2022. Era stata presa a martellate, oltre che essere stata riempita di scritte. Così che da quasi 3 mesi era fuori uso. Il sindaco inoltre sollecita i cittadini a denunciare tempestivamente eventuali episodi di vandalismo o comportamenti non corretti alle forze dell'ordine.