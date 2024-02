Parcheggia l'auto e va a trovare i genitori, intanto gli rubano tre gomme

Va a trovare i genitori e quando scende per andare a prendere l'auto trova l'amara sorpresa. I ladri gli avevano smontato e rubato 3 gomme, la quarta -probabilmente disturbati da qualche rumore - non avevano fatto in tempo a portarla via. Lasciandola mezza smontata con accanto il cric.

Una brutta sorpresa quella che ha trovato un ragazzo che nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 febbraio si era fermato a dormire dai genitori che abitano a Barlassina. Aveva parcheggiato l’auto in via Garibaldi, nell’ex parcheggio del vecchio supermercato e la mattina si è trovato con l’auto a terra.

Immediata la denuncia ai carabinieri, ma anche la rabbia sui social, sulla seguitissima pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)”. Purtroppo non è la prima volta che il giovane si ritrova l’auto vandalizzata nel piccolo comune delle Groane. “In passato gli avevano graffiato la macchina, adesso gli hanno smontato e rubato le gomme”, racconta il papà del giovane alla redazione di MonzaToday.

Questa volta l’uomo si è rivolto ai carabinieri: “Una denuncia contro ignoti perché nessuno ha visto e sentito nulla. Mi auguro che ci siano maggiori controlli: atti vandalici e furti nelle abitazioni sono sempre più frequenti”.