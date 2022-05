A Monza arriva Bel, il bastone "pipistrello" che aiuta le persone non vedenti

La vita di Gianluca è cambiata. Grazie a quel bastone elettronico che emette vibrazioni radar simili a quelle di un pipistrello, può muoversi in modo ancora più autonomo e sicuro rispetto a quanto già oggi succede con l’utilizzo del bastone bianco. Un dono speciale quello ricevuto nei giorni scorsi da Gianluca Russo, giovane non vedente e Consigliere della sezione UICI monzese. In occasione dell’assemblea dell’Unione italiana dei ciechi e degli Ipovedenti di Monza che si è svolta al Dehon, il Lions Club Monza Parco ha donato a Gianluca il BEL (Bastone Elettronico Lions).

Si tratta di un dispositivo progettato con un’impugnatura ergonomica, tramite un fascio di raggi ultrasuoni rileva ostacoli fino a 4 metri di distanza. La persona non vedente riceve una vibrazione su di un dito che gli permette di scoprire con anticipo gli ostacoli ed evitarli. Questo sistema “radar” , simile al comportamento dei pipistrelli, è inserito nel manico e fa sì che la vibrazione diventi sempre più insistente con l’avvicinarsi all’ostacolo: il tempo che il segnale impiega a ritornare indietro, fornisce la misura della distanza che intercorre tra il non vedente e l’ostacolo. La vibrazione rileva anche intralci verticali, sino ad un metro e ottanta di altezza, come per esempio i rami degli alberi sporgenti sui marciapiedi ed emette vibrazione di diversa entità.

Mentre il classico bastone bianco permette alla persona non vedente di intercettare ed evitare ostacoli presenti sul terreno quando il bastone lo percepisce, il BEL gli permette di evitare anche gli ostacoli verticali con anticipo.

“Un grazie immenso ai Lions – commenta Silvana Oliva, presidente dell’UICI di Monza -. Sono sempre presenti e sensibili ai nostri bisogni. Da anni ci sostengono con i progetti dei cani guida, del libro parlato, della raccolta degli occhiali usati, con la campagna di prevenzione dell’ambliopia ai bambini nelle scuole materne e nelle strutture scolastiche. Adesso anche con questo preziosissimo dono che certamente ha migliorato la qualità di vita del nostro Gianluca”. Alla cerimonia di consegna del BEL erano presenti Sergio Pozzi presidente del Lions Club Monza Parco, Roberto Pessina responsabile distrettuale del Comitato cecità ed ipovisione, e dei Lions Filippo Lavaggi, Angelo Mauri e Pasquale Cammino.