Per la Sagra di Santa Giustina niente carri fiorati, ma installazioni nei rioni

Sagra di Santa Giustina 2021: anche quest’anno niente carri ma allestimenti floreali diffusi per i rioni del paese. Bellusco si prepara all’importante evento che si svolgerà dal 5 all’11 settembre. La Sagra, che risale al 1955, trae origine dalla devozione degli abitanti di Bellusco per Santa Giustina, le cui reliquie sono conservate nella chiesa parrocchiale.

La manifestazione, che si svolge la seconda domenica di settembre, vede il momento clou nell’allestimento dei carri biblici fiorati. Un evento che richiama ogni anno migliaia di appassionati e curiosi non solo dalla Brianza. I volontari dei rioni per settimane sono impegnati nell’allestimento dei carri: veri e propri capolavori di colori e di profumi. Carri che, come vuole la tradizione, sfilano poi per le vie del paese.

Per il secondo anno, purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria la Sagra di Santa Giustina dovrà fare a meno dei suoi bellissimi carri. Ma la tradizione proseguirà, come già accaduto l’anno scorso, con l’allestimento di installazioni floreali nei diversi rioni. I fiori continueranno a colorare e profumare Bellusco, i visitatori potranno continuare ad ammirarli, ma senza assembramenti. Le installazioni rimarranno esposte per tutta la durata della festa permettendo ai visitatori di ammirarle per tutta la giornata.

Le installazioni floreali saranno allestite nel rione Camuzzago in piazzale chiesa, nel rione Dante in via Italia, nel rione Castello nei giardini di via Montegrappa, nel rione San Martino e Garibaldi nella piazza della chiesa, nel rione Cantone e San Nazzaro in via Manzoni, e nel rione Bergamo in via Bergamo.

Per la giornata di domenica 12 settembre, se non ci saranno ulteriori restrizioni generati dall’emergenza sanitaria, ci saranno le bancarelle degli hobbisti, lo street food e la sera lo spettacolo pirotecnico. Oltre a musica, spettacoli, eventi per i più piccoli e visite guidate.