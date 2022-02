Dopo la partita allo stadio, Berlusconi non si presenta in tribunale a Monza

Sabato 12 febbraio la prima apparizione pubblica dopo il ricovero all'ospedale San Raffaele, allo stadio, a vedere il "suo" Monza. Martedì mattina invece Silvio Berlusconi non si è presentato in aula, in tribunale e i suoi legali hanno fatto pervenire un certificato medico in cui alla luce della situazione pandemica per il Cavaliere si sconsigliava la partecipazione a "riunioni con la presenza di più persone nello stesso ambiente”.

Berlusconi assente in Tribunale

L'ex premier sarebbe dovuto essere in aula in qualità di teste, come parte offesa, nel processo che vede imputata l'ex olgettina Giovanna Rigato, accusata di tentata estorsione per aver chiesto fino a un milione di euro al patron del Monza per non raccontare le serate di Villa San Martino. I legali hanno presentato un certificato medico per giustificarne l'assenza: il documento riporta come data il 10 febbraio e all'ex premier "si sconsiglia di partecipare a riunioni con la presenza di più persone nello stesso ambiente". Sabato però l'ex premier era all'U-Power Stadium a Monza, ad assistere al match contro la Spal che ha visto trionfare i biancorossi.

Dopo aver guardato la partita in tribuna insieme al fratello Paolo, ad Adriano Galliani e alla compagna Marta Fascina aveva incontrato e parlato ai giornalisti durante una breve conferenza stampa in cui aveva raccontato di aver passato "giorni brutti", alludendo al recente ricovero al San Raffaele. La presenza allo stadio ma non in aula, in tribunale, è stata rilevata martedì mattina dal pm Rosario Ferracane.