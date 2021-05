Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier e presidente del Monza Calcio ha lasciato la struttura sanitaria milanese dove era ricoverato dallo scorso 11 maggio per complicazioni legate al post covid. Il cavaliere sarebbe salito su una vettura che non avrebbe preso parte al corteo partito dal San Raffaele, preferendo utilizzare un varco differente rispetto all'uscita del padiglione D dell'ospedale dove lo attendevano giornalisti e cameram.

"Siamo davvero felici per il Presidente Berlusconi. L'ho trovato forte e in forma" ha dichiarato all'Ansa il vice presidente del Gruppo San Donato Kamel Ghribi che ha incontrato Berlusconi prima delle sue dimissioni dall'ospedale San Raffaele. Berlusconi, contrariamente alle precedenti dimissioni dall'ospedale San Raffaele, nel pomeriggio ha preferito evitare di farsi vedere dai cronisti e dai teleoperatori.

Ronzulli: "Non è tempo di coccodrilli"

Nella giornata di venerdì in merito al presunto aggravamento del quadro clinico Alberto Zangrillo, suo storico medico personale, aveva affidato a Twitter il suo pensiero e pur senza citare mai direttamente il Cavaliere sembra chiaro che il riferimento sia proprio a lui. "Ogni giornata di lavoro al San Raffaele è molto impegnativa. Tutti i miei pazienti stanno bene. Fatevene una ragione", il cinguettio - anche un po' polemico - del dottore, con il "tutti" scritto in maiuscolo. Poco dopo è stata la volta di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia e vera fedelissima di Berlusconi.

"Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà", le sue parole uscendo dall'ospedale San Raffaele. "Si sta risolvendo un quadro infiammatorio per il quale si è reso necessario il ricovero", ha garantito la Ronzulli, che poco prima - in una chat Whatsapp con alcuni giornalisti - aveva assicurato che le condizioni dell'ex presidente del consiglio non erano gravi e che tra qualche giorno sarebbe stato dimesso. Già lo scorso 1 maggio Berlusconi era tornato a casa dal San Raffaele, ma poi all'alba di martedì era scattato il nuovo ricovero sembrerebbe per problemi legati ancora al coronavirus, che aveva colpito il presidente della squadra biancorossa lo scorso settembre.