Si sveglia e si trova il cortile invaso dalle blatte: è allarme a Biassono

All’alba esce in cortile e si trova di fronte a centinaia di blatte. Un risveglio tutt’altro che piacevole quello che mercoledì 9 giugno ha avuto Diego Colombo, consigliere comunale di minoranza (Biassono Civica) a Biassono. Il cortile della sua abitazione era pieno di scarafaggi.

“Era uno spettacolo impressionante – spiega Colombo a MonzaToday -. Erano tantissime, continuavano a camminare. Ho controllato: provenivano dal tombino comunale di via Cesana e Villa. I nostri pozzetti erano puliti”.

Colombo è immediatamente intervenuto per arginare l’invasione degli scarafaggi. Ma anche giovedì 10 giugno gli insetti sono ritornati. “In numero minore rispetto al giorno precedente – precisa -. Ma continuano ad uscire dai tombini lungo la strada. Non è la prima volta: è da tre anni che conviviamo con questo problema. Ai primi caldi veniamo invasi dagli scarafaggi”.

Proprio durante l'ultimo consiglio comunale del 31 maggio Colombo aveva presentato una mozione per chiedere lumi in merito al piano di disinfestazione in paese.

La mappa delle blatte a Biassono

Ma a Biassono Colombo non sarebbe il solo a dover fare la guerra alle blatte. Sul gruppo Facebook “Sei di Biassono se…” è stata stilata una vera e propria mappa delle zone del paese invase dalle blatte. Scarafaggi in via Cesana e Villa con i residenti che utilizzano prodotti chimici per eliminarle dal loro cortile per poi ritrovarsele il giorno dopo, in via Trento e Trieste, in via Grandi, in via Verdi, in via Vittorio Veneto, in via Piemonte (qui peraltro segnalano anche la presenza di topi), in via Lombardia, in via Olmo, in via Galilei, in via Padre Pio. Alcuni utenti precisano di avere fatto anche interventi di disinfestazione nei propri giardini o cortili, ma gli scarafaggi ritornano perché provengono dai tombini lungo la strada.

Lunedì 14 giugno gli interventi di disinfestazione

Immediata la replica del sindaco Luciano Casiraghi. "Siamo a conoscenza del problema, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni - spiega il sindaco a MonzaToday -. Quando riceviamo le segnalazioni interveniamo nell'arco di pochi gioni. L'intervento di disinfestazione dalle blatte è previsto per lunedì 14 giugno in via Verri, in via Umberto I, nel tratto di via Cesana e Villa che va da piazza Italia all'incrocio con via Verri, e un tratto di via Lombardia. L'intervento prevede trattamenti nelle caditoie stradali, nei tombini e nelle fognature. Nei tombini verranno eseguiti due trattamenti anti blatte a distanza di 20 giorni".