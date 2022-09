Il successo di pubblico e il sexy bike-washing, bilancio della notte bianca "La serata perfetta"

“Siamo andati ben oltre le più rosee aspettative. Dovessi dare un voto sarebbe un 10 e lode a tutti” ha detto il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, commentando la Notte Bianca che nello scorso weekend ha animato la città, richiamando migliaia di visitatori. Nonostante il successo di pubblico per l’evento erano state sollevate anche alcune polemiche relative alla scelta di installare uno stand commerciale con il bike-washing con la presenza di giovani ragazze. A prendere posizione erano stati un gruppo di cittadini che avevano sottoscritto una lettera poi condivisa anche dal Pd.

“La sinergia tra Pro Loco e commercianti si è rivelata vincente. Proprio quei commercianti che a Seveso erano etichettati come uno contro l’altro, sabato sera hanno dimostrato con i fatti che non è così. Anzi, tutti hanno dato il loro contributo per la perfetta riuscita della manifestazione e che se si vuole raggiungere un obiettivo comune, per il bene della città, collaborando si riesce. Ringrazio anche i cittadini che hanno recepito il messaggio e hanno affollato le vie del centro senza creare alcun problema di sicurezza, anche grazie al lavoro straordinario della nostra Polizia Locale, dei Carabinieri e della Protezione Civile. Insomma, un’unica grande squadra per un grande risultato” ha rimarcato il primo cittadino.

“La scelta del bando per affidare l’organizzazione degli eventi si è rivelata vincente anche grazie al fatto che a partecipare e ad aggiudicarselo sia stata un’entità come la Pro Loco che già conosce bene la città e in passato aveva allestito iniziative di successo. Un plauso va anche ai commercianti che si sono impegnati, hanno investito soldi e tempo per la Notte Bianca raccogliendo il giusto premio. Insomma, di questa Notte Bianca rifarei tutto, dalla A alla Z. Non rinnego nulla. Certo, tutto si può migliorare ma non cambierei una virgola di quanto fatto e tanto meno nulla ho da rinfacciare alle iniziative che sono state proposte al pubblico. E non dimentichiamo che la concorrenza di feste e sagre nei paesi limitrofi era alta e a meno di un chilometro dal centro era in corso la festa valtellinese, "collegata" alla Notte Bianca con un trenino che ha riscosso grande successo. Per questo la sfida è doppiamente vinta” ha detto l’assessore Marco Mastrandrea con delega a commercio, eventi e sport.

“La definirei la serata perfetta perché vedere migliaia di persone passeggiare nelle strade, fermarsi davanti alle vetrine dei negozi ed entrarci è stato il miglior risultato a cui si potesse aspirare” ha detto Raffaele Romanò, presidente Confcommercio Seveso.