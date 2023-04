Stop a vandali, schiamazzi e parcheggio selvaggio alla Boscherona: gli interventi del comune

Dopo una Pasqua e una Pasquetta di schiamazzi, parcheggio selvaggio, barbecue e immondizia abbandonata il comune di Monza cerca di correre ai ripari. Affinché, quanto accaduto al Parco della Boscherona, non si ripeta anche nei prossimi mesi. Nei giorni scorsi l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha incontrato Roberto Civati, referente del Gruppo Controllo di Vicinato e che da anni denuncia il problema della Boscherona alle forze dell'ordine, agli uffici comunali competenti, alla stampa e sui social.

L'ultima denuncia proprio pochi giorni fa dopo che il parco della Boscherona è stato preso d'assalto da centinaia di gitanti (non sempre educati) che hanno "devastato" l'area. "Insieme abbiamo ragionato sulle criticità di quella zona - ha spiegato l'assessore Moccia a MonzaToday -. Ho ascoltato le segnalazioni dei cittadini, effettuato un sopralluogo e visionato le immagini e i video di quanto accaduto nell'ultimo fine settimana". Non un episodio sporadico ma un problema che da anni, con l'arrivo della bella stagione, si ripresenta puntualmente.

Moccia ha accolto alcuni suggerimenti e li porterà in giunta: "Per esempio l'idea di installare dossi per rallentare la velocità delle auto - prosegue -. E ancora l'introduzione di un chiosco, come già c'era, che diventa quindi elemento di presidio". Un chiosco che nel giugno 2019 era stato divorato dalle fiamme. Proposte che verranno illustrate agli assessori alla partita e che poi verranno discusse in giunta. Mentre per quanto compete l'assessorato alla Sicurezza, presieduto appunto dal noto magistrato in pensione, gli interventi saranno immediati. "Le pattuglie della polizia locale intensificheranno i controlli nelle vie limitrofe alla Boscherona - precisa -. Un intervento che partirà immediatamente. Ho ascoltato con interesse e con profonda attenzione le problematiche di quella zona della città, e le proposte avanzate dai residenti. La Boscherona ha molte potenzialità. Bisogna intervenire con urgenza".