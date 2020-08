Si accorge del ladro che sta per svaligiare la casa del vicino: lo fa arrestare dai carabinieri

Aveva utilizzato le grondaie e si era arrampicato fino a un terrazzo. Tutto in piena notte. Pensava di essere passato inosservato e si stava preparando a mettere a segno un furto in un condominio di Bovisio Masciago, invece per lui sono scattate le manette: arrestato dai carabinieri. È successo nei giorni scorsi a Bovisio Masciago dove i carabinieri della stazione di Varedo hanno arrestato un uomo di 56 anni residente a Limbiate con l'accusa di tentato furto.

Tutto è iniziato intorno alle 2 del mattino quando una donna ha chiamato il 112 segnalando rumori anomali provenire dall’appartamento sottostante. Appena arrivati i militari hanno notato un uomo sul balconcino di un appartamento al primo piano e lui, resosi conto di avere attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, ha cercato di nascondersi ma è stato tutto inutile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 56enne, che aveva tentato invano di forzare la porta finestra dopo aver sollevato la tapparella, è stato bloccato e arrestato dai militari. Provvidenziale dunque, la chiamata della vicina, dato che il proprietario dell’appartamento in questione si trovava in ferie. Nei confronti dell’uomo, arrestato per tentato furto in abitazione, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Monza.