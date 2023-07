Brianza alcolica e violenta: il difficile venerdì notte del 118

A partire dal pomeriggio di ieri venerdì 14 luglio e fino a questa mattina presto sono stati svariati gli interventi del 118 non solo per incidenti o malori ma anche per persone che hanno bevuto troppo e per varie risse. Segnaliamo questi episodi (i principali).

Si comincia alle 17.34 quando in via Boito a Monza l'ambulanza è arrivata in codice rosso (massima gravità) in aiuto di un uomo con una forte intossicazione etilica. Dopo avergli prestato le prime cure sul posto è stato portato all'ospedale San Gerardo. Alle 20 circa intervento per una rissa sempre in via Boito dove è rimasto ferito un ragazzo di 23 anni. Non è stato necessario portarlo in ospedale. Alle 22.57 un'altra ambulanza è sfrecciata sempre a Monza in via privata Luigi Negrelli di Modelba per soccorrere un ragazzo di 29 anni che aveva bevuto troppo e si era sentito male. Alle 2.45 in via della Valle a Carate Brianza ancora un'intossicazione etilcia per un 23enne portato poi all'ospedale di Carate. Alle 4.02 sempre a Carate e nella stessa un 21enne è rimasto ferito a seguito di una rissa ed è stato portato al nosocomio della città.