Mega truffa da 750mila euro: l'uomo senza patente con 1200 auto intestate

Un cittadino rumeno di origine Sinti da tempo in provincia di Monza e Brianza si è reso protagonista di reati contro il patrimonio, in particolare truffe nell’ambito della commercializzazione di auto. L'uomo, pur senza aver mai preso la patente di guida e nonostante sia sconosciuto al Fisco, risulta aver acquistato negli anni tramite una società (che fa riferimento a Lui) oltre 1.200 veicoli, la maggior parte dei quali a lui intestati ma in uso ad altre persone. Con questo giro, ha realizzato un guadagno indebito di quasi 750.000 euro (tra importi non corrisposti al Fisco e mancati pagamenti della tassa di circolazione). Inoltre, a partire dal 2011, si è reso responsabile di una serie di infrazioni al codice della strada per guida senza patente (almeno 20 quelle accertate) che sono quasi sempre state seguite dal tentativo di eludere il controllo delle forze dell’ordine, con conseguenti fughe ad alta velocità nei centri cittadini, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza stradale e l’incolumità dei passanti e delle autoin transito, e che, almeno in due casi, sono terminate con la perdita di controllo del veicolo e con altrettanto gravi sinistri stradali.

La proposta di sorveglianza speciale dell Questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, se accettata, comporterà restrizioni significative sulla sua libertà di movimento e attività.