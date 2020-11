Clienti "scappano" dal bar per evitare la multa all'auto e il locale viene "chiuso"

Quando una pattuglia della polizia locale mercoledì mattina è passata in una strada della periferia di Brugherio per alcuni controlli relativi alla sosta ha notato un "fuggi-fuggi" di clienti da un bar della zona. E così gli mentre gli avventori erano impegnati a spostare le auto in sosta per evitare una contravvenzione, gli agenti sono entrati nel locale per un controllo.

E all'interno hanno sorpreso tre clienti intenti a consumare bevande al bancone: due caffè in un bicchierino di plastica e un bicchiere di acqua in vetro. E così è scattata una sanzione di 400 euro con la chiusura del locale per cinque giorni con la possibilità che il periodo di inibizione dell'attività si esteso da parte della prefettura a trenta giorni. Può invece proseguire l'attività di rivendita di giornali e tabacchi prevista dall'esercizio.

Nei giorni scorsi a Brugherio era stato chiuso un altro bar dove il titolare era stato sorpreso a somministrare caffè a tre clienti in tazzine di ceramica nei pressi dell'ingresso.