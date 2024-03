Il cantiere abusivo che bloccava la strada alle auto: maxi multa a Brugherio

Un cantiere, senza le previste autorizzazioni per la modifica della viabilità, che ostruiva la strada e impediva il passaggio alle auto. A notarlo mercoledì mattina è stata una pattuglia della polizia locale di passaggio in via Bernina. L'allestimento dei lavori per la posa della fibra ottica occupava il tratto di strada in direzione di via Monte Cervino.

Secondo quanto accertato dalla polizia locale il cantiere è risultato privo di autorizzazioni perchè senza l'ordinanza di modifica temporanea della circolazione e senza segnaletica che preannunciava l'interruzione della strada. Nel tratto era stato anche impedito il transito sul marciapiede senza che vi fosse un corridoio di sicurezza per i pedoni.

E così sono scattate le multe. Sono state contestata tre sanzioni da 866 euro e due violazioni del regolamento di polizia urbana di 100 euro ciascuna, per l'occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione e la mancata delimitazione dell'area di cantiere che impediscano l'accesso a persone estranee per complessivi 2.800 euro circa oltre all’intimazione della sospensione dei lavori.