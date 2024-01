Guida senza patente (perché revocata) l'auto già sequestrata: 42enne multato e denunciato

Guidava senza avere la patente (perché già gli era stata revocata) un'auto senza assicurazione è già sottoposta a sequestro.

Nella giornata di sabato 12 gennaio, a Brugherio, una pattuglia della polizia locale ha fermato un 42enne italiano e residente in città alla guida di una Fiat 600. Dai controlli effettuati dagli agenti è stato accertato come l'uomo circolasse senza avere la patente perché precedentemente revocata. Non solo. Sempre durante i controlli è infatti anche emerso come il veicolo sul quale viaggiava fosse sprovvisto di copertura assicurativa, di revisione e che l'auto in questione fosse pure già stata precedentemente sottoposta a sequestro.

Il 42enne è stato dunque denunciato (per la guida senza patente è prevista la pena dell'arresto fino a 1 anno) e gli è stata inoltre comminata una sanzione per 2.116 euro.

La polizia locale ha infine provveduto al sequestro dell'auto.