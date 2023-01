Esce dal bar per spostare l'auto in divieto e viene denunciato per guida in stato d'ebbrezza

Quando ha visto arrivare gli agenti della polizia locale si è immediatamente precipitato fuori dal bar per spostare la sua auto che era parcheggiata in divieto di sosta. Ma i vigili quando si sono avvicinati all'uomo hanno notato che, probabilmente, aveva bevuto troppo e lo hanno sottoposto all'alcoltest. In effetti l'uomo - un 52enne residente ad Agrate Brianza - aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla legge. L'esito delle due prove con etilometro (ripetute ad intervallo non inferiore di 5minuti, come previsto dalla legge) dava come risultato 1,66 g/l e 1,58 g/l, quando la soglia prevista è di 0,5 g/l. Per il 52enne è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, è stata sequestrata l'auto e gli è stata sospesa la patente.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 17 gennaio a Brugherio. Gli agenti della polizia locale erano impegnati nei controlli delle auto in sosta in via Sciviero quando il cliente di un bar, alla vista degli agenti, è uscito dal bar per spostare la sua vettura. Inoltre durante le operazioni di controllo gli agenti hanno scoperto che l'uomo già un mese prima, durante un controllo, era stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni delle generalità.