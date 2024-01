Inciampa sul monopattino (lasciato incustodito): 81enne finisce in ospedale

È inciampata su un monopattino lasciato incustodito ed è stata ricoverata in ospedale con diverse lesioni. Ora si cerca il proprietario del mezzo.

Il fatto è avvenuto nella mattinata di sabato 12 gennaio, a Brugherio, dove gli agenti della polizia locale del comando di via Quarto sono intervenuti nell'area mercatale in via Kennedy a seguito della caduta di una signora di 81 anni, residente in città. Secondo la ricostruzione degli agenti, intorno alle 11 del mattino la donna avrebbe urtato un monopattino lasciato incustodito, rovinando poi al suolo e riportando diverse lesioni fisiche.

Alla chiamata al 118 è seguito l'arrivo di un'ambulanza da Vimercate e per l'81enne è stato disposto il trasporto all'ospedale San Raffaele di Milano.

Ora sono incorso le indagini della polizia locale per quanto accaduto giacché, poco prima dell’arrivo degli agenti, il proprietario del monopattino si sarebbe allontanato lasciando perdere le sue tracce. A tal proposito gli agenti invitano eventuali persone che abbiano assistito a quanto successo a contattare il comando di via Quarto.