Maxi multa per il proprietario dell'auto abbandonata in strada

Quell’auto era stata abbandonata da tempo in via Santa Maria. Al termine delle verifiche e delle notifiche al proprietario la polizia locale l’ha fatta rimuovere e demolire. Per il proprietario una maxi multa di 1.666 euro oltre alle spese di rimozione e di demolizione del mezzo.

Succede a Brugherio dove nella mattinata di giovedì 26 ottobre gli agenti della polizia locale hanno provveduto a far rimuovere quell’auto che da tempo sostava in stato di abbandono in via Santa Maria. Dalle verifiche effettuate dagli agenti della polizia locale è emerso che il mezzo è intestato a un uomo di 34 anni di Romanengo in provincia di Cremona. Sempre questa mattina gli agenti hanno fatto rimuovere un furgoncino – segnalato come sospetto e poi risultato rubato – in via Leopardi.