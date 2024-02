Oltre 5 mila euro di multa alla donna che mentre guidava usava il telefonino

Quella telefonata le è costatata cara. Oltre 5 mila euro di multa (per l’esattezza 5.662 euro) la sanzione che dovrà pagare una donna di 41 anni di Brugherio “pizzicata” dalla polizia locale mentre usava il telefonino alla guida.

Il fatto è accaduto a Brugherio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 23 febbraio. La polizia locale l’ha beccata proprio mentre, alla guida della sua auto, stava usando il telefonino. L’ha fermata per il controllo e alla richiesta di mostrare i documenti la donna, secondo quanto riferito dalla polizia locale brugherese, avrebbe dichiarato di non avere con sé la patente e la carta di identità e avrebbe fornito un nome falso. Da ulteriori verifiche gli agenti hanno scoperto che le generalità fornite erano false, e nella macchina hanno trovato documenti di una donna di Brugherio di 41 anni. Che corrispondeva poi alla conducente, come lei stessa avrebbe confermato ai vigili. La donna ha poi spiegato di aver fornito un nome falso perché non aveva mai conseguito la patente.

Gli agenti le hanno perciò contestato le violazioni per guida senza aver mai conseguito la patente e facendo uso del cellulare, per 5.662 euro di sanzione amministrativa e con l’applicazione del fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi. Inoltre la donna è stata denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale sulla identità, che è punito con la reclusione da 1 a 6 anni