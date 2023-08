Parte una scintilla dalla motosega e scoppia l'incendio, terrore nell'area verde in Brianza

Ci sono volute ben 3 autopompe per spegnere l'incendio scoppiato questa mattina, 9 agosto, attorno alle 10,45 nell'area verde di via Modesta a Brugherio, provocato inavvertitamente da un 57enne.

Secondo quanto accertato dagli agenti della polizia locale, arrivati sul posto dopo essere stati allertati, sembrerebbe che l'uomo, residente a Brugherio, si trovasse nell'area per tagliare della legna. Imbracciata una motosega, con la stessa avrebbe però inavvertitamente urtato del cemento, provocando delle scintille che hanno poi dato luogo all'incendio. Sul luogo dell'accaduto sono sopraggiunte 3 autopompe dei vigili del fuoco da Monza, Lissone e Gorgonzola, nonché un'ambulanza della croce bianca di Brugherio.

Fortunatamente l'operazione si è conclusa senza gravi danni. Nonostante l'esplosione di una bombola di gas, detenuta in un capanno degli attrezzi che è andato distrutto nell'incendio, non vi sono infatti stati feriti. Al momento sono ancora in corso ulteriori accertamenti.