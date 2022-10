Parte un colpo dal fucile, cacciatore grave al San Gerardo

Un uomo di 67 anni è stato soccorso in gravi condizioni dopo essersi procurato una ferita a una gamba con un colpo di fucile nella mattinata di mercoledì 19 ottobre. Il fatto è avvenuto a Mortara, in provincia di Pavia, ma il trasferitmento in ospedale è stato fatto a Monza. L'uomo è giunto all'ospedale San Gerardo in codice rosso con una lesione da arma da fuoco all'arto inferiore.

La chiamata di emergenza è partita pochi minuti dopo le 11 da una risaia situata lungo la strada Cascina Nuova. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso, l'automedica e l'ambulanza del 118 e i carabinieri. Secondo quanto al momento emerso l'uomo si sarebbe ferito da solo accidentalmente e il colpo sarebbe partito per sbaglio dall'arma che aveva con sé.