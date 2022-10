Gettano nelle ortiche un sacchetto con 8 cagnolini appena nati, uno è morto

"Avevano ancora il cordone ombelicale attaccato e sul sacchetto c’erano macchie di sangue. Gettati tra i rovi in mezzo alle ortiche, per ore al freddo. Uno purtroppo non ce l'ha fatta, gli altri sono stati fortunatamente recuperati e adesso seguiti da una balia. Ma la loro prognosi resta ancora riservata e non è certo che si salveranno". Una storia tremenda quella che racconta alla redazione di MonzaToday la volontaria dell'Enpa Varese Valla Olona sede di Saronno che nella giornata di ieri, domenica 30 ottobre, ha recuperato, insieme alle volontarie di Animare di Limbiate, otto cuccioli gettati in mezzo ai rovi.

Una storia tremenda quella che arriva dal Parco delle Groane, lungo la pista ciclabile nei pressi del Villaggio Brollo di Solaro. Una storia di profonda violenza e crudeltà nei confronti di quegli otto cuccioli appena nati che, invece di essere affidati alle cure di un veterinario o delle associazioni presenti sul territorio, sono stati gettati come immondizia in mezzo ai rovi. Sono vivi solo grazie al grande senso civico di una coppia che in quel momento di passaggio ha sentito dei gemiti. "L'uomo si è avvicinato e ha visto che si trattava di otto cagnolini - prosegue la volontaria -. Ha subito cercato di chiedere aiuto e nell'attesa dell'arrivo di noi volontari, malgrado i rovi e le spine, si è avvicinato al sacchetto ed è riuscito a recuperare i cuccioli a mani nude". Alcuni cuccioli erano riusciti ad uscire e si erano confusi con le foglie. Nel frattempo i volontari di Enpa e di Animare si sono organizzati anche con le coperte, l'acqua calda e il latte e si sono precipitati sul posto.

"Abbiamo recuperato e riscaldato i cagnolini - prosegue la volontaria -. Adesso sono presso una balia dove vengono seguiti e nutriti. Purtroppo per uno di loro non c'era più nulla da fare". È grandissima la rabbia della volontaria che li ha recuperati. "Non ci sono parole di fronte a tanta crudeltà. Chi commette questo reato nei confronti di esseri indifesi è in grado di ripeterlo anche nei confronti delle persone. Bisogna intervenire immediatamente, anche a livello culturale. Bisogna entrare nelle scuole e parlare del rispetto degli animali. Non è ammissibile uccidere dei cuccioli quando sul territorio esistono strutture ed enti pronti ad intervenire". Enpa Varese Valle Olona sede di Saronno invita chiunque abbia visto qualcosa a segnalarlo all'associazione inviando un'email a vareseolona@enpa.org.

Nel frattempo l'associazione Animare ha attivato una raccolta per l'acquisto di latte in polvere per sfamare i cuccioli. Ecco il link per aiutare l'associazione. "I cuccioli al momento non sono adottabili, non è neanche certo che sopravviveranno perciò per favore non contrattateci per la loro adozione" si legge sulla pagine Facebook di Animare.