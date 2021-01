Concorezzo, camion esce fuori strada e si incastra bloccando la via: tratto chiuso

Mercoledì pomeriggio in via Salvo D'Acquisto. Le operazioni si sono protratte per diverso tempo e il tratto è rimasto chiuso per permettere l'intervento di rimozione

Il camion in via Salvo D'Acquisto

Un mezzo pesante che perde il controllo in curva ed esce fuori strada e una arteria comunale bloccata per diverso tempo. Si sono protratte fino alla serata di mercoledì le operazioni di rimozione di un camion che è uscito fuori strada a Concorezzo, durante una manovra di svolta in curva.

E' accaduto nel pomeriggio del 27 gennaio in via Salvo D'Acquisto in una zona industriale del comune brianzolo a ridosso della strada provinciale Monza-Trezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno gestito la viabilità e chiuso il tratto per permettere l'intervento dei mezzi di soccorso stradale. Ad aggiornare i cittadini è stato lo stesso sindaco Mauro Capitanio in serata.

"Sono ancora in corso le operazioni per il ripristino della circolazione in via S. D'Acquisto dopo che l'uscita di strada di un automezzo ne ha di fatto bloccato il passaggio. E' stato chiuso il tratto di via S. D'Acquisto tra le intersezioni con via Lazzaretto e via Europa" ha scritto in un post sui social.