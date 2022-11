I fratelli pizzicati con il camion pieno di rifiuti (abusivi)

Un camion pieno di rifiuti e due fratelli denunciati. A Villasanta la polizia locale ha effettuato nei giorni scorsi un intervento a tutela delle corrette procedure di gestione dei rifiuti terminato con il sequestro di un mezzo da lavoro e due persone - due fratelli - indagate per trasporto illecito di rifiuti. Durante un controllo del territorio, un pattuglia della polizia locale ha notato un furgone di passaggio a San Fiorano, carico di rifiuti e da poco uscito da una ditta del territorio.

La polizia locale ha provveduto a fermare il mezzo per un controllo, rilevando un trasporto illecito di rifiuti. Il mezzo con tutto il materiale di scarto è stato sequestrato e conducente e proprietario (due fratelli) sono stati denunciati in quanto non iscritti al registro dei gestori ambientali. “Sulla ditta villasantese proseguiranno accertamenti per definire le responsabilità circa lo smaltimento irregolare” spiegano dal municipio.