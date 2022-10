Il comune brianzolo "invaso dall'amicizia", in 150 per la camminata solidale

Una camminata che ha attraversato la città, nel segno della solidarietà. Ha riscosso notevole partecipazione l'iniziativa promossa sall'associazione Il Brugo di Brugherio che ha visto passeggiare, mano nella mano, circa 150 persone.

La "Camminata dell'Amicizia" prevedeva un percorso a coppie (persone con disabilità e accompagnatore). Il corteo ha preso il via intorno alle 17 di giovedì 6 ottobre da via Primo Maggio ed è stato scortato dalla polizia locale cittadina che ha abbracciato l'iniziativa, collaborando per la riuscita in sicurezza della passeggiata, gestendo la viabilità del percorso.

La camminata dell'amicizia ha toccato via King, p.zza Don Camagni, via Kennedy, via Filzi, via De Gasperi, via S. Bartolomeo, p.zza Roma e infine via Oberdan con arrivo alla sede del Brugo.