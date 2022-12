Il nuovo campo da basket nel parco brianzolo

Sabato 17 dicembre alle ore 11 è in programma l’inaugurazione del nuovo campo da basket all’interno del Parco Scaccabarozzi. Si tratta di un campo polivalente per giocare a basket e, previo montaggio delle strutture per il sostegno della rete removibile, anche a pallavolo accessibile e immerso nel verde. E’ realizzato con un manto sintetico impermeabile colato in opera e composto da resine acriliche miscelate con sabbia quarzifera. Le dimensioni esterne sono di 19 x 32 metri e i campi da basket e pallavolo hanno dimensioni regolamentari.

I lavori al parco Scaccabarozzi hanno visto anche la realizzazione di un viale in masselli autobloccanti che collega l’ingresso pedonale di via Verdi e l’ingresso pedonale di via Pio XI al campo di basket e all’area giochi. Si tratta di un lavoro realizzato con l’obiettivo di rendere accessibili le diverse aree del parco abbattendo le barriere architettoniche prima presenti. Anche il parco giochi sarà oggetto di una riqualificazione nei prossimi mesi. L’area sarà, infatti, anche dotata di una giostra completamente accessibile alle carrozzine. I lavori al Burrone vedono un investimento complessivo di 190mila euro di fondi regionali.

“La realizzazione del campo da basket era tra le priorità della nostra Giunta in ambito di iniziative legate allo sport- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio -. I lavori hanno avuto dei rallentamenti nei mesi scorsi ma oggi possiamo consegnare alla città un’opera fortemente voluta soprattutto dai più giovani e dagli sportivi. Si tratta di un campo da basket polivalente che renderà il Burrone ancora più vissuto dalla cittadinanza. Quest’opera si colloca in un più ampio intervento di riqualificazione della zona che ha visto un rifacimento totale di via Verdi durante la scorsa estate. I lavori nel Parco Scaccabarozzi proseguiranno nelle prossime settimane con la posa dei nuovi giochi nell’area dedicata ai bambini”.

“Il campo da basket rappresenta un ulteriore tassello nel grande lavoro che stiamo facendo in ambito sportivo in città- ha precisato il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche Micaela Zaninelli-. Dall’inizio del mandato abbiamo, infatti, lavorato per la nuova pista di atletica, per la sistemazione della pista di pattinaggio e per l’affidamento del centro tennis con l'apertura dei campi da padel. Inoltre stiamo anche investendo per efficientare ulteriormente la piscina dal punto di vista energetico. Il lavoro non è ancora finito. Stiamo infatti programmando la posa del calisthenics che avverrà in tempo per la prossima stagione estiva”. In caso di maltempo l’inaugurazione di sabato verrà annullata.