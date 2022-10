Aggredisce e morde un bambino e altre due persone, cane lupo sequestrato

Aveva aggredito tre persone in meno di due anni. E tra le vittime c'era anche un bambino di tre anni che aveva rimediato delle ferite gravi dopo il morso da parte di un cane lupo cecoslovacco. L'animale ora è stato sequestrato dalla polizia provinciale su disposizione del gip del Tribunale di Monza dopo che la proprietaria, una donna di Brugherio, non aveva rispettato la disposizione di affidare il cane a una struttura adeguata.

Il lupo cecoslovacco, secondo quanto reso noto, era detenuto a Brugherio all'interno dell'abitazione della donna dove si trovano anche altri 8 cani. L'animale aveva morsicato e aggredito almeno tre persone in diverse occasioni nell’arco degli ultimi due anni ed in particolare il bimbo.

Alla proprietaria, spiegano dalla provincia di Monza e Brianza, "era stato ingiunto di consegnare l’animale ad una struttura adeguata che se ne potesse prendere cura, ponendo in essere tutte le attenzioni per evitare le situazioni già accadute, ma la stessa non ha provveduto ad ottemperare". E così il cane è stato sequestrato e affidato all'Enpa di Monza. La signora dovrà rispondere oltre che di lesioni e malgoverno di animali, anche di omissione ad un ordine dell’autorità giudiziaria.