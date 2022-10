L'automobilista (alticcio) canta "Polizia non ci prendi" ma gli agenti lo fermano

Era evidente che avesse bevuto qualche bicchiere di troppo. L'uomo - un 55enne residente a Carugate nel milanese – a bordo della sua auto percorreva le vie di Brugherio cantando a squarciagola "Polizia non ci prendi", canzone di un noto rapper. Ma, ironia della sorte, la polizia lo ha fermato.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato 15 ottobre a Brugherio quando, durante i consueti controlli della polizia locale gli agenti in via San Maurizio al Lambro all'incrocio con viale Lombardia hanno fermato l'automobilista che cantava a squarciagola. Gli agenti avevano intuito che, probabilmente, l'uomo aveva bevuto troppo. Il conducente è stato sottoposto al pretest ed è risultato positivo. Quindi è stato accompagnato al comando della polizia locale dove è stato sottoposto all'alcoltest: il suo tasso alcolemico era di 1 g/l (il limite previsto dalla legge è di 0,5 g/l). Per lui sono scattate denuncia e ritiro della patente.