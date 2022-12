Il capannone abbandonato brianzolo diventato un "condominio" abusivo (con la droga)

Sono stati i residenti, insospettiti da strani movimenti notati all'interno dei locali in disuso dell'area dell'ex Parà, a Seregno, a segnalare alla polizia locale una presunta occupazione dello stabile. E giovedì all'alba è scattato un blitz che ha coinvolto il personale della polizia locale del comando di Seregno e della polizia provinciale insieme al nucleo cinofili della polizia locale di Milano.

Gli agenti sono entrati all'interno dell'area dismessa di via Montello trovando all'interno tre persone: tutte con precedenti di polizia (con un'età tra i 30 e i 55 anni). Uno degli uomini era già stato denunciato nel corso dell'operazione avvenuta nell'area dell'Orto alcune settimane fa.

I cani antidroga hanno rinvenuto in alcuni locali dello stabile della droga: hashish e cocaina. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestrato e i tre sono stati identificati e denunciati, in stato di libertà, per invasione di edifici e per la violazione delle norme concernenti l'immigrazione .

"Esprimo soddisfazione per l’operazione svolta, che non è un intervento occasione ma un passaggio di una strategia di monitoraggio e bonifica delle aree dismesse della città, strategia che muove dalle segnalazioni dei cittadini e passa da una approfondita attività di indagine da parte della nostra Polizia Locale. Si tratta di un percorso di cui si è già visto qualche risultato ma che certamente non si è concluso” ha commentato William Viganò, assessore alla sicurezza del comune di Seregno.