Baby vandali scatenati danno fuoco alla pensilina degli autobus

Una bravata che sarebbe potuta costar cara alle casse comunali, oltre che essere pericolosa per gli stessi autori del gesto. Che proprio mentre erano impegnati nel loro "lavoro" sono stati ripresi dalle telecamere di sicurezza.

Il fatto è successo a Caponago, intorno alle 22.30 di lunedì 1 gennaio, alla fermata dell’autobus all’incrocio semaforico tra via Senatore Simonetta e via Vittorio Emanuele. Un fatto che è stato poi condiviso sui social dalla sindaca Monica Buzzini che lo ha condannato e che ha postato sulla sua pagina Facebook anche il frame del video che riprende l’accaduto. Le telecamere di videosorveglianza del comune collegate con la centrale operativa della polizia locale sono già nelle mani degli inquirenti.

“Le indagini sono in corso”, spiega a MonzaToday il comandante della polizia locale Gabriele Garberoglio. Secondo le prime informazioni raccolte pare che si tratti di ragazzi che vivono in paese. “Dalle immagini si vede chiaramente che questi ragazzi hanno compiuto volontariamente quel gesto, portando sotto la pensilina carta, cartoni e materiale infiammabile. Una bravata che avrebbe potuto arrecare un grave danno alla pensilina e ai semafori adiacenti”.

Anche il comandante dei vigili è molto rammaricato e preoccupato per questo ennesimo episodio di vandalismo. Nei mesi scorsi erano stati vandalizzati i giochi nel parco Fortuna e i cestini dei rifiuti nel parco Europa.