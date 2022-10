Salvata Mireia, la capretta che viveva all'interno di una voliera

Mireia la capretta che viveva in una voliera adesso ha una vera casa, all'interno del rifugio dell'Enpa di Monza. Non è una storia di maltrattamento quella che arriva dalla sede dell'Ente nazionale protezione animali. Ma una storia di cattiva gestione di un animale trovato abbandonato e che una famiglia brianzola - con i migliori propositi - ha accolto, pur non avendo gli spazi idonei dove farlo vivere.

Mireia - come riferiscono dall'Enpa - non è una capretta maltrattata. Dopo una segnalazione i volontari del Nucleo antimaltrattamento si sono recati sul posto dove hanno trovato la capretta, sprovvista di marche auricolari, chiusa all’interno di una voliera adibita a legnaia. La famiglia avrebbe spiegato ai volontari che aveva trovato l'animale che vagava da solo. Lo ha quindi accolto e la bambina la portava più volte al giorno in giardino a camminare. Ma per il resto della giornata la capretta lo trascorreva nel recinto.

Informati sulle normative e sulle esigenze etologiche dell’animale, i proprietari hanno deciso di cedere l'animale all'Enpa. Non erano in grado di mettersi in regola con quanto previsto dalla legge. La capretta è stata quindi trasferita nel rifugio di Monza dove dopo un periodo di isolamento sanitario è entrata a far parte del gregge. Il suo arrivo è stato accolto con curiosità dai numerosi “coinquilini” (gli altri erbivori ospiti del rifugio), ha subito gradito il fieno che le è stato offerto. È stata battezzata Mireia, cioè “degna di ammirazione”, e guardandola non ci si stupisce del perché.

Enpa ricorda che in caso di ritrovamento di animali che vagano bisogna immediatamente contattare le autorità competenti (Ats, polizia locale, polizia provinciale, carabinieri) che, caso per caso, spiegheranno come procedere in modo corretto.