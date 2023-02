Molesta i clienti mentre fanno la spesa, nel supermercato arrivano i carabinieri

Un ricercato arrestato in un supermercato della Brianza. Di mattina, mentre anziani, mamme e bambini erano tra le corsie del negozio dove l'uomo - 46 anni - era intento a molestare i clienti. A far intervenire i militari dell'Arma della compagnia di Desio nello store è stata la segnalazione di un uomo che ha chiesto l'ausilio delle forze dell'ordine perchè il 46enne mostrava un comportamento agitato e molesto.

E così a Varedo, presso il Sigma, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri per verificare cosa fosse accaduto. Ma l'uomo si è mostrato aggressivo anche nei confronti dei carabinieri che ha accolto con frasi provocatorie. I controlli sono poi proseguiti in caserma, a Desio, dove è stato identificato. Si tratta di un 46enne di origine marocchina con una lista di precedenti alle spalle. Ed è subito emerso che sul conto dell'uomo ci fosse un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della corte d'appello di Milano e che fosse ricercato. Doveva scontare un anno di carcere per reati connessi alla droga.

L'uomo è stato così denunciato per residente a pubblico ufficiale e accompagnato in carcere, a Monza, per scontare la pena.