Girava con un coltello, giovanissimo fermato dai carabinieri

Un giovane di Limbiate è stato fermato nella giornata del 5 luglio a Monza dai carabinieri durante il pattugliamento perché trovato in possesso di un coltello.

Il ragazzo, giovanissimo, é stato deferito in stato di libertà per il reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. L'accaduto, nell'ambito dei controlli speciali (anche e soprattutto in merito al contrasto del fenomeno dello spaccio) che hanno interessato i giardini antistanti la stazione e ancora corso Milano, via Arosio e piazza Castello. Controlli che hanno coinvolto ben 50 persone, oltre 20 delle quali con precedenti di varia natura.