L'anziano brianzolo che non crede alla truffatrice e la fa arrestare

Fortunatamente non ci è cascato. Quella telefonata del presunto nipote che gli chiedeva 5mila euro per pagare i danni di un incidente stradale lo ha subito insospettito e invece di recarsi in banca l’uomo ha telefonato ai carabinieri. I militari, giunti poco dopo sul posto, sempre grazie all’uomo sono riusciti a identificare e bloccare la presunta truffatrice.

Il fatto è accaduto nei giorni scorsi a Besana Brianza. Protagonista un uomo di 84 anni che ha ricevuto una strana telefonata da parte del presunto nipote. “Zio, ho avuto un incidente con la macchina e mi servono 5mila euro per pagare i danni. Tra poco passerà la figlia del notaio a ritirare i soldi”, avrebbe detto l’uomo al pensionato.

L’anziano, però, non è caduto nella trappola ma ha subito contattato i carabinieri della stazione di Besana Brianza raccontando l’accaduto. I militari si sono precipitati a casa dell’uomo. Nel frattempo vicino all’abitazione è arrivata una ragazza – poi identificata in una 27enne romana di origini serbe pluripregiudicata per reati conto il patrimonio e, in special modo, truffe – al quale l’anziano che era uscito di casa ha chiesto se stava cercando qualcuno. La giovane avrebbe risposto che stava aspettando lo zio di Claudio e dopo poco ha iniziato ad allontanarsi. Ma proprio in quel momento è arrivata la pattuglia dei carabinieri e l’anziano ha iniziato a gridare indicando la giovane. I militari l’hanno fermata e arrestata per tentata truffa aggravata in concorso.

Il giorno successivo il gip del tribunale Monza, pur non confermando la piena flagranza dell’arresto eseguito (non convalidato), in ragione dei gravi e concordanti indizi di reità raccolti dai militari e dei precedenti penali della donna, atteso il rischio di reiterazione del reato, ha ritenuto comunque necessario applicarle la misura della custodia cautelare in carcere. La giovane è stata trasferita nel carcere di Monza.