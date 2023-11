Fiamme nel parcheggio: a fuoco un'automobile

Attimi di paura a Carate Brianza: nel parcheggio di via Mosè Bianchi va a fuoco un’automobile. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica 5 novembre. Nel parcheggio di via Mosè Bianchi, per motivi ancora al vaglio dei vigili del fuoco, si è incendiata un’automobile.

Immediato l’arrivo dei soccorsi. Sul sono giunte l'autopompa del distaccamento di Seregno insieme all'autobotte del distaccamento di Carate Brianza. I pompieri sono riusciti a spegnere le fiamme.