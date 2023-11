Cade una pianta su un'auto parcheggiata

Paura a Carate Brianza. Un albero è caduto sopra un’auto parcheggiata. Il fatto è accaduto nella mattinata di venerdì 3 novembre in via Donizetti. A causa delle forti raffiche di vento la pianta è caduta finendo sopra un’automobile che era parcheggiata. Fortunatamente non si registrano feriti. Anche altre auto, parcheggiate sempre nella stessa via, sono state colpite dalla caduta di alcuni rami. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con autopompa e fuoristrada dal distaccamento di Carate Brianza e gli agenti della polizia locale.