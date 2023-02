Quelle carrozze abbandonate a due passi dalla stazione diventate il regno del degrado

Carrozze del treno abbandonate, fatiscenti e in disuso da anni che ora sono diventate rifugio per senzatetto e regno del degrado. Il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, in seguito alle numerose segnalazioni giunte alla polizia locale, ha scritto una lettera a Trenord per chiederne a rimozione. La missiva è stata protocollata nella giornata di martedì 14 febbraio e inoltrata anche alla prefettura. Nella lettera si chiede la rimozione delle carrozze abbandonate sul binario morto nella parte di ferrovia tra Seveso e Camnago, non lontano dalla stazione, poco dopo il passaggio a livello di via Montello quindi nei pressi di numerose abitazioni.

“Le carrozze sono in stato di totale fatiscenza e incuria. Una situazione che si protrae oramai da molti anni nonostante le ripetute richieste di rimozione formulate a Trenord” spiegano dal municipio.

“I vagoni, privi di qualsiasi sistema di sicurezza, sono oggetto di occupazione abusiva da parte di persone senza tetto, molte delle quali con trascorsi giudiziari. Nell'ultimo mese la situazione descritta si è andata acuendo, con continui interventi della polizia locale” si legge nella missiva del primo cittadino sevesino che sottolinea poi come nelle ultime settimane le segnalazioni degli abitanti della zona si siano moltiplicate, un chiaro segnale di degrado e insicurezza che va colto e risolto nel più breve tempo possibile. Come garante della sicurezza urbana, il sindaco di Seveso invita Trenord a intervenire al più presto, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera, per rimuovere le carrozze. Se nulla dovesse succedere il sindaco potrà emettere un’ordinanza contingibile e urgente per la rimozione delle carrozze e la pulizia completa dell’area.

“La sicurezza è prioritaria nella mia amministrazione, ma anche il decoro urbano è essenziale come biglietto da visita della nostra città. Da quando ci siamo insediati abbiamo subito preso contatti per risolvere il problema ed effettuato un sopralluogo su quell’area. Spero che questo sollecito sia preso a cuore da chi di dovere e si riconfermi la massima collaborazione che esiste con Trenord, come sempre avvenuto in questo ultimo periodo. Sicurezza e decoro devono valere per tutti, non solo per i singoli cittadini” ha fatto sapere ha il sindaco Alessia Borroni.