Quel cartello che è apparso nel comune brianzolo

A Cesano Maderno da qualche giorno è comparso un cartello. Accanto a quello che indica il parcheggio riservato alle persone con disabilità è stato posizionato anche un cartello con la scritta "Vuoi il mio posto? Prendi il mio handicap".

Nulla di irregolare e neppure di nuovo. Già in altri comuni o parcheggi privati accanto al simbolo dello stallo riservato alle persone con disabilità c'è l'invito a non occupare il posto, a meno che non si prende anche la fragilità di chi, per diritto, dovrebbe occuparlo. Il cartello di Cesano Maderno è stato posizionato in piazza monsignor Arrigoni dai soci del Lions Club Satellite I Giovani del Torrazzo Borromeo e del Leo Club Cesano Maderno e Brianza Occidentale.

Il cartello inaugurato a Cesano Maderno

Quello di piazza Arrigoni sarà solo il primo: infatti come ha annunciato da Alessandro Cazzaniga, presidente del Lions Club Satellute, ne verranno pisizionati altri nove in altrettanti punti strategici del comune di Cesano Maderno.

"L'iniziativa è nata anche grazie ad un'idea del socio e futuro presidente Fabio Castiglioni - ha precisato Cazzaniga -. Vogliamo lanciare in tutti i quartieri un segnale forte di educazione stradale e di stimolo alla sensibilità dei cittadini nei confronti delle persone con disabiltià motoria o con altre forme di fragilità". L'iniziativa è stata abbracciata anche dall'amministrazione comunale.