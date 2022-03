Controlli antidroga nelle vie centrali dello spaccio monzese

Giardini degli Artigianelli, corso Milano e via Italia: Il Nost di Monza, l'unità cinofila e alcuni volontari dell'Associazione nazionale polizia di Stato hanno effettuato controlli straordinari in quelle vie che, da tempo, vengono denunciate dai cittadini come "supermercati" della droga.

I controlli sono stati effettuati martedì 7 marzo. Nelle attività di controllo sono stati impegnati il vice comandante Giorgio Mora, sei agenti, il coordinatore del Nucleo operativo di sicurezza tattica, il cane Narco dell'Unità cinofila della polizia locale (che tra qualche mese sarà affiancato anche da Boss), tre operatori Anps e l’asssessore alla Sicurezza Federico Arena.

Durante i controlli tra i giardinetti degli Artigianelli e corso Milano sono stati trovati 16,83 grammi di droga, per cui si procedeva a carico di ignoti. Inoltre sono state controllate 11 persone e contestato un 29enne di origine nigeriano per consumo di sigaretta miscelata alla droga. Stessa contestazione in via Italia a un 25enne di origine nigeriana che fumava una sigaretta artigianale mista ad hashish. Per il giovane è scattato anche l'allontanamento. Infine durante i controlli nel sottopasso pedonale tra corso Milano e largo Mazzini è stato contestato per detenzione di cocaina a uso personale un 33enne di origine marocchina.

A novembre 2021 è stata sottoscritta una convenzione tra il comune di Monza e il Gruppo di volontariato e protezione civile dell’associazione nazionale polizia di Stato. L'accordo prevede un’attività di supporto per lo svolgimento di compiti che riguardano il decoro urbano, il controllo ambientale, l’educazione civica, oltre al contrasto dell’emergenza epidemiologica. L’associazione si impegna a collaborare con la polizia locale e la protezione pivile per il monitoraggio e il presidio presso i plessi scolastici, per la salvaguardia e la tutela dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini, per l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la promozione del rispetto della legalità e della convivenza civile e l’assistenza alle manifestazioni pubbliche