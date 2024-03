Non rispetta il divieto di avvicinamento alla ex e si piazza sotto casa: arrestato

Su di lui pendeva un divieto di avvicinamento alla ex compagna, ma quella sera si è presentato ugualmente sotto la casa della donna e ha iniziato a citofonarle insistentemente. Lei, spaventata, ha chiamato i carabinieri che giunti sul posto lo hanno arrestato.

Il fatto è accaduto nella serata di venerdì 23 febbraio a Cesano Maderno. Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma, che hanno diffuso la notizia nella giornata di sabato 2 marzo, l’uomo – un 46enne italiano – è stato arrestato in flagranza di reato perché responsabile della violazione di un ordine di protezione e contestuale divieto di avvicinamento emesso dal tribunale civile di Monza.

La ex compagna, spaventata dalla presenza dell’uomo che continuava a citofonarle, ha telefonato al 112. Aveva paura per la sua incolumità e per quella dei suoi figli. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che l’uomo era molto alterato, probabilmente per l’assunzione di alcol. Neppure la loro presenza era riuscito a farlo desistere. A quel punto i carabinieri, dopo averlo tranquillizzato e verificata la perdurante efficacia del provvedimento emesso a tutela dell’ex compagna, lo hanno arrestato.

Al termine delle formalità di rito l’uomo, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura della Repubblica presso il tribunale di Monza, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Al termine della quale il giudice per le indagini preliminari ha applicato a suo carico l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.