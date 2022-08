Il supermercato brianzolo che chiude per ristrutturazione

Il Famila di Barlassina chiude per tre settimane. Così recita il cartello esposto fuori dallo store di via Longoni dove si comunica alla clientela che lo store chiuderà per ristrutturazione.

Da oggi, lunedì 15 agosto, e per tre settimane i clienti sono invitati a recarsi presso il punto vendita di Seveso (in via Tonale). Non appena la notizia è stata diffusa sui social in molti si sono lamentati del disagio che la chiusura dello store provocherà a chi abita in quella zona di Barlassina. Soprattutto le persone non automunite.

Naturalmente in molti si sono scatenati tra polemiche per il disagio, ipotesi sui tempi di riapertura e consigli su dove andare a fare la spesa.