Caponago, ciclista precipita nel canale Villoresi (senza'acqua): soccorso un uomo

Un volo di diversi metri fino a cadere dentro il letto in secca del canale Villoresi. Infortunio martedì nel tardo pomeriggio a Caponago dove un uomo, un ciclista di 45 anni, è stato soccorso da un elicottero del 118 e trasferito in ospedale d'urgenza.

L'allarme è scattato intorno alle 18.30 quando all'altezza di Cascina Seregna, sulla ciclabile che costeggia la strada provinciale 13, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza insieme all'elicottero del 118 inviato dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e le forze dell'ordine.

L'uomo è stato raggiunto, soccorso e trasferito in volo all'ospedale Niguarda di Milano. Sabato un episodio analogo, con un ciclista soccorso nel letto del canale Villoresi in secca, era avvenuto a Paderno Dugnano: in quell'occasione l'uomo in sella al velocipede aveva fatto un volo di oltre cinque metri fino a cadere sul fondo asciutto.