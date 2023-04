Claudio, il cittadino che ha rattoppato la buca pericolosa sulle strisce pedonali

Dopo avere atteso per mesi un intervento da parte del comune alla fine Claudio Trenta ha fatto da solo. Ha acquistato a proprie spese un sacco di bitume e poi si è rimboccato le maniche. Dieci minuti di lavoro chino a terra per sistemare quella grossa buca che da tempo segnalava sia sua social sia agli uffici competenti.

Il fatto succede a Barlassina. Claudio Trenta, che da anni vive nel piccolo comune della Brianza e che amministrata la pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)”, settimana scorsa aveva denunciato il problema di quella grossa buca lungo l’attraversamento pedonale tra via Monte Santo e viale Trieste. Una buca (non l’unica) che Trenta avrebbe già segnalato in passato agli uffici competenti, oltre a raccogliere sul suo gruppo social le testimonianze di diverse persone che proprio in quel punto erano cadute e si erano fatte male. “Oggi, mercoledì 26 aprile, ho deciso di fare da solo - spiega a MonzaToday -. Visto che le mie segnalazioni sono cadute nel vuoto e che il problema non è stato risolto ho pensato di chiudere io quella buca. Ho acquistato del materiale di prima qualità che ho pagato 14 euro e poi ho rattoppato il cratere. Dieci minuti di lavoro e l’attraversamento pedonale è tornato in sicurezza”.

Trenta settimana scorsa aveva scritto anche al prefetto per segnalare che quelle pericolose buche non erano ancora state rattoppate. Poi questa mattina la scelta di rimboccarsi le maniche e di chiudere la buca da solo, e a proprie spese.

La buca sistemata