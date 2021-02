Dal cambio dell'auto spuntano 20 dosi di cocaina e 5mila euro: due arresti

Troppo nervosi per non nascondere nulla. Così nella scorsa serata sono apparsi due uomini, fermati a bordo di una vecchia Ford, a Giussano, durante un controllo dei carabinieri.

Il nervosismo e la scoperta

Quando i militari hanno intimato l'alt al mezzo qualcosa turbava il conducente e l'uomo che viaggiava insieme a lui. L'auto però sembrava apparentemente "pulita". Sono stati l'intuito e la pazienza dei due militari in servizio che hanno iniziato un’accuratissima perquisizione veicolare a scoprire quello che i due nascondevano.

Dalla cuffia del cambio infatti è spuntata una scatola nera in plastica che sembrava un componente del mezzo ma in realtà serviva a custodire un vero e proprio tesoro: venti dosi di cocaina e 5mila euro in contanti.

L'arresto

A casa dei due uomini - un 31enne del Lecchese e un 24enne marocchino poi finiti in manette con l'accusa di detenzione di droga in concorso - sono stati trovati alcuni bilancini di precisione e materiale per confezionare la sostanza stupefacente. Entrambi risultano avere dei precedenti per droga.