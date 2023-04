Il ragazzo che voleva comprare un Rolex con soldi falsi con la scritta fac-simile sopra

Aveva ancora in tasca le banconote con la scritta fac-simile a caratteri cubitali sopra. Soldi falsi - falsificati anche male - con cui credeva di poter comprare senza complicazioni, in contanti, per 8mila euro un Rolex usato, modello DateJust. E invece il venditore lo ha smascherato e ha chiamato la polizia che in pochi istanti l'ha rintracciato e denunciato.

La tentata truffa è andata in scena a Monza, in zona stazione, nel pomeriggio di martedì 4 aprile. Alla centrale operativa intorno alle 14.30 è giunta la chiamata di un uomo di 33 anni che segnalava di aver subito un tentativo di truffa da parte di un giovane francese di 27 anni. Sul posto è intervenuta una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti della questura. Poco prima il 33enne aveva incontrato un giovane francese di 27 anni con cui aveva avviato una compravendita relativa a un Rolex di secondo polso. I due si erano dati appuntamento a pochi passi dalla stazione: al momento dell’incontro il giovane acquirente, ha chiesto di controllare l’orologio, lo ha indossato e ha allungato una busta bianca all’interno della tasca della giacca del venditore chiedendogli di controllare il contenuto della busta nei bagni della stazione. Il venditore, insospettito dalla strana richiesta e dell’impazienza dell’acquirente di concludere la trattativa, ha chiesto di riavere indietro l’orologio e che prima di concludere l’affare avrebbe voluto controllare i soldi. Il ragazzo ha così aperto la busta ma il denaro è subito apparso falso a giudicare dalla scritta fac simile che campeggiava sui soldi.

L'uomo ha composto il 112 e sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno raccolto informazioni per tracciare l'identikit del presunto truffatore e lo hanno fermato poco dopo. Nella tasca del pantalone aveva ancora una busta con 40 banconote da 200 euro di colore giallo su cui c'era la scritta “FAC SIMILE”. PEr il 27enne è scattata una denuncia per tentata truffa e nei suoi confronti il questore ha emesso un Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Monza per un totale di due anni.