Covid, contagi in Tribunale a Monza: udienze penali sospese per due giorni

A causa di alcuni casi di positività accertati negli uffici amministrativi del Tribunale di Monza sono state rinviate le udienze penali programmate per lunedì 22 e martedì 23 marzo. I casi di contagio sono stati rilevati tra il personale delle cancellerie penali.

"Tutta la Sezione Dibattimento sarà sottoposta ad accertamenti specifici e, nei prossimi giorni, tutti i locali saranno oggetto di accurata sanificazione", si legge in una nota a firma del presidente Vittorio Sala riportata dall'Ansa, "pertanto non verranno celebrate le udienze dei giorni 22 e 23 marzo, sia in Corte d'Assise che in Tribunale, sia in composizione Monocratica che Collegiale".

I rinvii verranno notificati senza la necessità di recarsi presso gli uffici giudiziari, mentre relativamente alle udienze per direttissima, è a disposizione un Cancelliere presso l'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari.