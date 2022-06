Movida, controlli dei carabinieri in 16 comuni della Brianza

Controlli dei carabinieri in Brianza per contrastare la malamovida. Nella serata di sabato in sedici comuni brianzoli, tutti quelli di competenza della compagnia dei carabinieri di Seregno, sono stati effettuati controlli straordinari che hanno portato all'identificazione di 240 persone, 125 auto e alle verifiche in due esercizi commerciali.

I controlli hanno interessato la città di Seregno- vie del centro, parchi e stazione -, Besana in Brianza, Renate, Veduggio con Colzano, Correzzana, Giussano, Briosco, Verano B.za, Carate B.za, Albiate, Meda, Seveso, Barlassina, Lentate sul Seveso, Lazzate e Misinto. Sono stati 22 i militari impegnati nelle attività di controllo straordinario del territorio predisposto secondo le direttive operative del comando provinciale di Monza Brianza assunte in seguito al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A Seregno, tra le aree oggetto di particolare attenzione, si segnalano le strade del centro cittadino, i parchi e la stazione ferroviaria in prossimità della quale sono stati rinvenuti in stato di abbandono alcune dosi di hashish e marijuana.

Inoltre, sempre a Seregno, un noto pregiudicato di 44 anni siciliano ma da tempo residente a Carate Brianza, sottoposto all’affidamento in prova e privo di patente poiché revocata da sette anni, è stato trovato alla guida della Citroën C4 della moglie e pertanto sanzionato con una multa da 5.100 euro.

A Besana in Brianza sono stati sorpresi in flagranza e denunciati in stato di libertà per tentato furto in concorso due cittadini tunisini di 29 e 36 anni residenti a Desio i quali stavano provando a portar via dei materiali dalla piattaforma ecologica di via Matteotti.