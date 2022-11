Nottata di controlli in stazione e dei Nas negli esercizi commerciali

Venerdì sera di controlli per i carabinieri del comando compagnia di Vimercate, unitamente ai militari del nucleo antisofisticazione e Sanità di Milano, per un totale di 12 donne e uomini in uniforme, sono stati impegnati dalle 16 fino a tarda serata, al fine di garantire un maggior senso di sicurezza per i pendolari nei pressi dello scalo ferroviario di Carnate. Un servizio straordinario di controllo del territorio nell’ambito del piano di coordinamento della prefettura e disposto dal comando provinciale carabinieri di Monza Brianza.

Controllata la zona della stazione

Sotto la lente d’ingrandimento dei militari le zone “calde” del parcheggio antistante la stazione ferroviaria e le vie limitrofe, dove sono stati eseguiti vari posti di controllo della circolazione stradale, fermando oltre una decina di veicoli e sottoponendo quattro conducenti al test etilometrico, risultati tutti negativi. Durante la serata i militari del reparto speciale dell’Arma hanno poi provveduto ad ispezionare tre esercizi commerciali, due pizzerie ed un minimarket tutti presenti in via Roma, spesso ritrovo di giovani dediti al “bivacco” e alla consumazione di bevande alcoliche. In uno dei locali sono state riscontrate carenze igieniche per omessa procedure previste dall’haccp, mentre nel secondo insufficienze strutturali, elevando al primo una sanzione amministrativa pari a 2mila euro mentre il secondo veniva diffidato con segnalazione ad Ats.