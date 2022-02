Controlli in stazione: "Kevin" trova (ancora) la droga

Kevin "colpisce" ancora. Con il suo fiuto ha scovato droga addosso a due persone e altra nascosta (ben sigillata) sotto uno scalino delle scale del sottopassaggio della stazione di Seveso.

Continuano i controlli dei carabinieri nelle aree più sensibili della provincia. Nel fine settimana l'attività dei militari si è focalizzata sulla stazione di Seveso. I carabinieri della stazione cittadina, insieme ai colleghi dell'unità cinofila di Casantenovo (in provincia di Lecco), si sono concentrati proprio sullo scalo ferroviario del Comune brianzolo e nelle aree limitrofe.

Sono state 56 le persone controllate, 36 i veicoli e 5 le attività commerciali. Il servizio ha visto il coinvolgimento di 15 carabinieri e del cane "Kevin". Ancora una volta il suo fiuto non ha fallito. Grazie a "Kevin" i militari hanno trovato hashish addosso a due persone che transitavano nei pressi della stazione, e alcune dosi avvolto in un involucro di plastica termosaldata che era stato nascosto in un vano ricavato sotto uno scalino delle scale del sottopassaggio.

L’attività è stata capillare ed è stata svolta con controlli nei sottopassaggi, in banchina e sui vagoni dei treni in fermata. Inoltre sono stati effettuati posti di controllo lungo le vie adiacenti alla stazione. Durante i controlli nei locali i militari non hanno riscontrato violazioni.