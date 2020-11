Controlli anti-covid a Monza, pizzaioli senza mascherina e locale chiuso

Sei multe e una pizzeria chiusa. Questo il bilancio dei controlli effettuati nella serata di venerdì a Monza, dalla polizia locale, per vigilare sul rispetto delle normative anticovid in strada e nei locali. Nel mirino del personale del comando di via Marsala sono finiti alcuni esercizi ancora in attività con le consegne d'asporto.

Sono state sei le multe comminate agli addetti di tre pizzerie kebab per asporto, nella periferia della città. Per un locale - dove il proprietario, un suo addetto e un cliente sono stati sorpresi all'ennesimo controllo nuovamente senza mascerina - insieme alla sanzione è scattata anche la chiusura del locale per cinque giorni per recidiva.

I controlli della polizia locale insieme agli esercizi commerciali si sono concentrati anche alle fermate degli autobus e nelle adiacenze della stazione, lungo corso Milano. Venerdì sera in città il traffico veicolare, per effetto del lockdown e del coprifuoco in vigore, è risultato scarso.